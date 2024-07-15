Черноморский курорт Грузии Анаклия - как добраться и что посмотреть

Амбициозные планы сделать Анаклию еще одним Батуми пока не увенчались успехом, берег города "украшают" заброшенные отели, недостроенные виллы и неиспользуемая инфраструктура. Но похоже, что Анаклия получит долгожданный глубоководный порт к 2029 году. Расскажем, где находится Анаклия, как туда добраться и чем заняться в Анаклии и окрестностях.

Что такое Анаклия?

В XV-XVIII веках Анаклия была укрепленным портовым городом Мегрельского княжества. В советский период Анаклия была базой Черноморского флота, но также привлекла внимание как потенциальное место для крупного торгового пункта. Большая глубина акватории у побережья (20 метров) делает Анаклию идеальным местом для единственного грузинского глубоководного порта. К 2024 году "Лазика" должна была стать вторым по величине городом в Грузии с населением в полмиллиона человек, но попытки бывшего президента Михаила Саакашвили построить в этом месте современный порт и курортный город провалились. С возобновлением строительства глубоководного порта Анаклия получит второй шанс и как курорт.

Где находится Анаклия?

Небольшой приморский город Анаклия расположен на западе Грузии в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия. Расположенный на берегу Черного моря город относится к Зугдидскому муниципалитету. Анаклия лежит на берегу реки Патара Ингури по соседству с абхазской границей. По мосту через реку можно пройти в село Ганарджиис-Мухури.

Как добраться в Анаклию?

Лучший способ добраться до Анаклии - через город Зугдиди, который находится в 32 км или примерно в 45 минутах езды на восток. На момент осени 2024 года маршрутка № 24 отправляется от Зугдидского базара каждый день в 7:00, 8:30, 10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 17:30 и 18:00 (летом есть дополнительный рейс в 19:00). В Зугдиди из Анаклии маршрутка отправляется в 7:00, 7:40, 8:00, 8:30, 10:00, 10:50, 11:00, 13:00, 13:20, 15:00, 16:00, 17:00, а летом еще и в 20:00. Из Тбилиси в Зугдиди удобнее всего ехать на поезде.

Город Анаклия отделен от Поти и Батуми большим участком побережья, где нет дорожного сообщения, поэтому чтобы добраться с юга, придется сначала ехать вглубь страны. Поездка из Поти в Анаклию занимает почти полтора часа (67 км), а из Батуми - почти 2,5 часа (135 км).

Что посмотреть в Анаклии?

Самый длинный деревянный пешеходный мост Грузии. Протянувшись на более чем полкилометра через реку Ингури, пешеходный мост из Анаклии в село Ганмухури считается самым длинным вантовым деревянным мостом Грузии. Однако это вышло случайно: изначально мост, построенный в 2012 году, должен был быть стальным, но из-за бюджетных ограничений его построили из древесины. Подвергаясь воздействию соли, солнца и ветра, мост пострадал с момента его возведения в 2012 году. С моста открываются виды на Черное море, на водно-болотные угодья и речной остров. С моста видно и одну из самых сюрреалистических заброшек Анаклии - башню.

Протянувшись на более чем полкилометра через реку Ингури, пешеходный мост из Анаклии в село Ганмухури считается самым длинным вантовым деревянным мостом Грузии. Однако это вышло случайно: изначально мост, построенный в 2012 году, должен был быть стальным, но из-за бюджетных ограничений его построили из древесины. Подвергаясь воздействию соли, солнца и ветра, мост пострадал с момента его возведения в 2012 году. С моста открываются виды на Черное море, на водно-болотные угодья и речной остров. С моста видно и одну из самых сюрреалистических заброшек Анаклии - башню. Башня Анаклия. Задуманная в рамках проекта "Лазика", башня "Глаз Анаклии" должна была стать туристическим центром со смотровой площадкой и рестораном, но ее так и не достроили. Пока что она находится в заброшенном состоянии, но все еще выглядит очень необычно, украшая любую фотографию.

Задуманная в рамках проекта "Лазика", башня "Глаз Анаклии" должна была стать туристическим центром со смотровой площадкой и рестораном, но ее так и не достроили. Пока что она находится в заброшенном состоянии, но все еще выглядит очень необычно, украшая любую фотографию. Набережная Анаклии. Через центр Анаклии тянется бульвар с пальмами, пешеходными дорожками и скамейками. Он похож на набережные Батуми и Кобулети, но туристов там очень мало. Что касается местных пляжей, пока что они довольно чистые. У кромки воды темная мелкая галька цвета переходит в черный песок, к тому же на пляжах есть спасатели, качели и кабинки для переодевания. За 20 лари можно арендовать два лежака с зонтиком. Около прибрежной площади справа от моста находятся восстановленные руины небольшой крепости XVIII века.

Через центр Анаклии тянется бульвар с пальмами, пешеходными дорожками и скамейками. Он похож на набережные Батуми и Кобулети, но туристов там очень мало. Что касается местных пляжей, пока что они довольно чистые. У кромки воды темная мелкая галька цвета переходит в черный песок, к тому же на пляжах есть спасатели, качели и кабинки для переодевания. За 20 лари можно арендовать два лежака с зонтиком. Около прибрежной площади справа от моста находятся восстановленные руины небольшой крепости XVIII века. Заброшки и недострой. В Анаклии есть несколько заброшенных и недостроенных зданий, например, "Золотое руно" - огромный девятиэтажный отель, но несмотря на заброшенность и разбитые окна, ворота заперты, а камеры наблюдения работают. Но не все отели в Анаклии заброшены, например, отель Anaklia вполне пользуется у туристов популярностью, есть несколько десятков более мелких отелей. Если спуститься с моста на стороне Ганмухури, кроме башни там видно небольшой заброшенный корабль "Морской коник". Он стоит прямо напротив нового гостиничного комплекса. В каюту и на палубу раньше можно было попасть по лестницам, но с тех пор корабль накренился и залезать в него довольно опасно, учитывая, что он покрыт ржавчиной. Если пройти дальше за работающий аквапарк Анаклии, там на берегу моря есть заброшенный амфитеатр на 2 тысячи человек. За амфитеатр и площадки, где в 2018 году последний раз проводился фестиваль электронной музыки, идет пляж Ганмухури.

В Анаклии есть несколько заброшенных и недостроенных зданий, например, "Золотое руно" - огромный девятиэтажный отель, но несмотря на заброшенность и разбитые окна, ворота заперты, а камеры наблюдения работают. Но не все отели в Анаклии заброшены, например, отель Anaklia вполне пользуется у туристов популярностью, есть несколько десятков более мелких отелей. Если спуститься с моста на стороне Ганмухури, кроме башни там видно небольшой заброшенный корабль "Морской коник". Он стоит прямо напротив нового гостиничного комплекса. В каюту и на палубу раньше можно было попасть по лестницам, но с тех пор корабль накренился и залезать в него довольно опасно, учитывая, что он покрыт ржавчиной. Если пройти дальше за работающий аквапарк Анаклии, там на берегу моря есть заброшенный амфитеатр на 2 тысячи человек. За амфитеатр и площадки, где в 2018 году последний раз проводился фестиваль электронной музыки, идет пляж Ганмухури. Скульптура на пирсе. Красивая скульптура на пирсе расположена в 5 км от центра Анаклии и примерно в 3 км от пляжа. Но по берегу до башни сейчас добраться сложно из-за стройки, поэтому путь в объезд получается намного дольше - по крайней мере на машине, но возможно, что пешком позже тоже уже не получится дойти. Металлическая конструкция на пирсе высотой 33 метра была создана в 2013 году немецким архитектурным бюро J. MAYER H., которое отвечает за целый ряд других необычных достопримечательностей в Грузии, включая здание КПП в Сарпи, аэропорт, Дом юстиции и полицейский участок в Местии. Внутри скульптуры есть лестница, которая ведет на самый верх. Немного дальше стоит заброшенное здание администрации города.

Красивая скульптура на пирсе расположена в 5 км от центра Анаклии и примерно в 3 км от пляжа. Но по берегу до башни сейчас добраться сложно из-за стройки, поэтому путь в объезд получается намного дольше - по крайней мере на машине, но возможно, что пешком позже тоже уже не получится дойти. Металлическая конструкция на пирсе высотой 33 метра была создана в 2013 году немецким архитектурным бюро J. MAYER H., которое отвечает за целый ряд других необычных достопримечательностей в Грузии, включая здание КПП в Сарпи, аэропорт, Дом юстиции и полицейский участок в Местии. Внутри скульптуры есть лестница, которая ведет на самый верх. Немного дальше стоит заброшенное здание администрации города. Колхидский национальный парк. Национальный парк Колхети - часть Колхидских тропических лесов и водно-болотных угодий Грузии, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - расположен на огромной площади, поэтому в него можно попасть не только через Поти, но и с севера через Анаклию. В "грузинскую Амазонку" можно отправиться по реке Чурия от причала, расположенного в селе Тикори. Поездка на лодке будет стоить примерно 150 лари, но экскурсии проводятся только при подходящих условиях.