Туристы стали больше тратить в Грузии

Траты путешественников в Грузии значительно выросли по сравнению с прошлым годом. По данным статистики, увеличился и туристический поток в Грузию.

Приехавшие из-за границы гости потратили в Грузии за третий квартал текущего года почти на 20% больше денег, чем год назад, выяснили специалисты грузинской службы статистики "Сакстат".

За июль, август и сентябрь траты иностранцев в Грузии достигли порядка 5,7 млрд лари (почти $2,1 млрд). Они оказались на 18,1% больше, чем за те же месяцы в 2023 году.

Выяснилось также, что иностранцы в основном тратили деньги на оплату проживания. В числе самых масштабных трат также еда и напитки.

За одну поездку в Грузию каждый гражданин другой страны потратил порядка 2,4 тыс лари ($877). Это более чем на 15% превышает прошлогодний показатель.

В целом за третий квартал этого года в Грузии побывали около 2,8 млн гостей. Турпоток за этот период в 2024 году оказался на 2,5% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что больше туристов в Грузию за это время приехали из России. На втором месте по турпотоку Турция, на третьем Армения.