Древняя мегакрепость Грузии: что обнаружили в Дманисис-Гора?

Новое исследование, проведенное на юге Грузии, показало, что относящаяся к бронзовому веку крепость была гораздо больше, чем считалось ранее. Расскажем, где находится Дманисис-Гора и что там обнаружили археологи.

Кавказские горы, протянувшиеся между Черным и Каспийским морями, в наши дни привлекают множество туристов. Но этот регион притягивал людей, путешествующих между Европой, Азией и Ближним Востоком, на протяжении тысячелетий. Поэтому неудивительно, что здесь периодически происходят интересные археологические открытия. Например, в конце прошлого года ученые поведали об обнаружении в грузинском Дманиси загадочной каменной таблички с надписью на неизвестном языке.

© Фото: N. L. Erb-Satullo et al., Antiquity

Где находится Дманисис-Гора?

Крепость, возраст которой насчитывает более 3 тысяч лет, находится в крае Квемо-Картли на юге Грузии. Внутренняя крепость Дманисис-Гора стоит на мысе, расположенном между двумя глубокими ущельями около реки Машавера. Неподалеку находится современный город Дманиси, а примерно в 15 км на восток лежит средневековый город-крепость Дманиси - один из важнейших торговых центров средневековой Грузии, а также палеоархеологический памятник, где были найдены останки дманисских гоминид.

Что обнаружили в Дманинис-Гора?

Раскопки на территории укрепленного поселения начали проводить 7 лет назад. Это место, известное как Дманисис-Гора, на первый взгляд напоминает руины крепости бронзового века, возрастом около 3500 лет. Однако после использования беспилотников для составления более подробных карт местности, исследовательская группа поняла, что территория крепости намного больше, чем изначально считалось.

Дманисис-Гору окружают мощные каменные стены толщиной от 2 до 5 метров и длиной около километра, образуя внутреннюю крепость площадью около 1,5 га. Но археологический объект оказался в 40-50 раз больше, чем ученые предполагали ранее. После обработки 11 тысяч снимков, сделанных беспилотниками, были обнаружены дополнительные крепостные стены и другие каменные структуры в районе, окружающем внутреннюю крепость. В процессе археологических работ были также обнаружены десятки тысяч предметов, среди которых были фрагменты глиняной посуды и останки животных.

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Ученые воссоздали карту местности, включающую крепостные стены, погребальные сооружения, систему водоснабжения, сельскохозяйственные поля и другие каменные постройки во внешнем поселении. Площадь участка, огражденного внешними крепостными стенами, составляет примерно 80 га.

Что значит находка в Дманисис-Гора?

Новые исследования на месте раскопок в Дманисис-Гора подтверждают, что крепости бронзового века, построенные на территории Грузии, были чем-то большим, чем укрытием для небольших групп людей, а скорее обширными общинами. Исследователи предполагают, что древнее поселение началось с небольшой крепости, окруженной стеной. В последующие годы оно расширилось, вероятно для защиты пастухов, которые жили там сезонно во время миграции скота, а именно весной и осенью. Таким образом, Дманисис-Гора - это важная археологическая находка для региона, особенно для понимания процессов формирования крупных поселений позднего бронзового и железного веков.