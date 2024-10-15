Кисловодск за год примет более 2 млн туристов

Власти Кисловодска рассчитывают, что туристический поток на курорт за 2024 год составит 2 млн человек. Рост турпотока стал постоянной тенденцией для города.

За весь 2024 год Кисловодск посетят порядка 2 млн туристов, такой прогноз дал мэр города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, по сравнению с 2023 годом количество гостей увеличится свыше чем на 10%.

В минувшем году, уточнил градоначальник, Кисловодск принял 1,8 млн гостей. Из них 1,1 млн человек решили переночевать в городе, еще 700 тыс приезжали без ночлега на один день на экскурсию.

В уходящем же году, обратил внимание Моисеев, с января по октябрь город посетили 1,7 млн туристов, предполагается, что до января-2025 прирост составит 20%.

"В итоге, думаю, выйдем на два миллиона туристов"

– Моисеев

Глава города уточнил, что, кроме потока туристов, наблюдаются улучшения и по показателю курортного сбора. Так, в 2023 году, собрав порядка 260 млн рублей, Кисловодск занял первое место на Кавминводах. В нынешнем году администрация ожидает результата 280-290 млн рублей.

"Интересно, что если в прошлом году у нас за 9 месяцев было потрачено 14,5 млрд рублей, то в этом году у нас плюс миллиард (за тот же срок – ред.). То есть растет выручка городского бизнеса за счет туристических денег, которые привозят наши отдыхающие"

– Моисеев

Мэр подчеркнул, что обе тенденции – и по увеличению турпотока, и по росту экономики курорта – являются долгосрочными.