Вестник Кавказа

Валентина Матвиенко совершит официальный визит в Казахстан

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко вскоре посетит Казахстан с официальным визитом – члены делегации проведут встречи с казахстанскими парламентариями и руководством страны.

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ готовится нанести официальный визит в Казахстан – ее возглавит председатель СФ Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

"Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану"

- пресс-служба Совета Федерации

Главная цель визита - подписание Плана межпарламентского сотрудничества между палатами на 2025-2027 годы, передает РИА Новости.

Также ожидается, что помимо встреч в Астане казахстанскими парламентариями Валентина Матвиенко проведет встречи с руководством страны, в ходе которых обсудит ряд вопросов развития двусторонних отношений, добавили в пресс-службе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент Казахстана совершает визит в Катар

Президент Казахстана совершает визит в Катар

Делегация МО Казахстана отказалась от визита в Южную Корею

Делегация МО Казахстана отказалась от визита в Южную Корею

Заместитель Хаменеи прибыл в Москву

Заместитель Хаменеи прибыл в Москву

Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами

Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами

Путин: Россия - крупнейший экономический партнер Казахстана

Путин: Россия - крупнейший экономический партнер Казахстана

Талибы выстраивают отношения с Россией

Талибы выстраивают отношения с Россией

В Армению с официальным визитом прилетел президент Польши

В Армению с официальным визитом прилетел президент Польши

Иран настроен на укрепление отношений с Россией

Иран настроен на укрепление отношений с Россией

Спикер Совфеда посетит Армению

Спикер Совфеда посетит Армению

Президент Ирана готовит визит в Москву

Президент Ирана готовит визит в Москву

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы