Валентина Матвиенко совершит официальный визит в Казахстан

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ готовится нанести официальный визит в Казахстан – ее возглавит председатель СФ Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану"
- пресс-служба Совета Федерации
Главная цель визита - подписание Плана межпарламентского сотрудничества между палатами на 2025-2027 годы, передает РИА Новости.
Также ожидается, что помимо встреч в Астане казахстанскими парламентариями Валентина Матвиенко проведет встречи с руководством страны, в ходе которых обсудит ряд вопросов развития двусторонних отношений, добавили в пресс-службе.