Вестник Кавказа

Школьные сады начнут выращивать на Ставрополье

Яблоня с яблоками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый интересный проект планируется запустить в следующем году в Ставропольском крае. В рамках него ряд школ создадут свои собственные сады.

Сады с плодовыми деревьями появятся в школах Ставрополья, рассказала зампред краевого правительства – глава Минфина Лариса Калинченко.

По ее словам, программа получила название "Школьный сад". В ней примут участие уже отремонтированные школы, располагающие приусадебными участками. На таких участках, пояснила Калинченко, и будут создаваться сады.

Чиновница уточнила, что саженцы для будущих садов будет предоставлять местный питомник, где выращивают молодые плодовые деревья.

"2025 год будет первым годом, когда школьные сады появятся на таких приусадебных участках"

– Калинченко

Она добавила, что в будущем году на создание школьных садов потратят почти 31 млн рублей, передает "Свое ТВ".

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