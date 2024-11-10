Меры экспортного контроля против нескольких компаний из России ввели США

США обвинили несколько компаний из РФ в том, что их действия идут вразрез интересам небезопасности страны. В отношении них приняты ограничительные меры.

Соединенные Штаты ввели меры экспортного контроля в отношении нескольких российских компаний. Об этом сказано в опубликованном 10 декабря документе Минторговли США.

"Правительство США определило, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов"

– американское министерство

Ограничения затронули акционерное общество "Горизонт", организацию ООО "Авиаснаб", а также компании NtechLab и "Технологии видеоанализа".