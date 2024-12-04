Вестник Кавказа

Полиция задержала убийцу мужчины в метро Тбилиси

Полиция задержала убийцу мужчины в метро Тбилиси
Мужчина, толкнувший под поезд человека в тбилисской подземке, может отправиться в тюрьму. Ему грозит длительное заключение.

В Тбилиси задержан молодой человек по подозрению в умышленном убийстве мужчины в метро. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

В сети появились кадры, на которых видно, как на станции "Государственный университет" один человек толкает другого под приближающийся поезд. Очевидцы отмечают, что жертве было примерно 40 лет.

Позднее в сети была опубликовано видео, на котором полиция выводит и сажает в автомобиль мужчину в одежде, похожей на ту, в которой был убийца.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Задержанному грозит от 10 до 15 лет заключения.

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