Вестник Кавказа

Свыше 280 млн рублей потратят на пострадавших от теракта в Беслане

Свыше 280 млн рублей потратят на пострадавших от теракта в Беслане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Северной Осетии сообщили о выделении денег на пострадавших от теракта в Беслане. Помощь получат свыше 800 человек.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о денежной помощи от российского правительства для пострадавших от террористического акта в Беслане.

Глава республики заявил, что на реабилитацию пострадавших от теракта будет направлено свыше 280 млн рублей. Он добавил, что деньги будут поступать в течение трех дней.

Меняйло отметил, что проект поставления разработали в Минэкономразвития РФ. Руководитель региона подчеркнул, что помощь получат свыше 800 человек, из которых 297 – дети.

«Благодаря поручению президента нам не только удалось увеличить сумму финансирования, но и включить в программу реабилитации малолетних детей пострадавших граждан»

- Сергей Меняйло

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