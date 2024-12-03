Свыше 280 млн рублей потратят на пострадавших от теракта в Беслане

Глава Северной Осетии сообщили о выделении денег на пострадавших от теракта в Беслане. Помощь получат свыше 800 человек.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о денежной помощи от российского правительства для пострадавших от террористического акта в Беслане.

Глава республики заявил, что на реабилитацию пострадавших от теракта будет направлено свыше 280 млн рублей. Он добавил, что деньги будут поступать в течение трех дней.

Меняйло отметил, что проект поставления разработали в Минэкономразвития РФ. Руководитель региона подчеркнул, что помощь получат свыше 800 человек, из которых 297 – дети.

«Благодаря поручению президента нам не только удалось увеличить сумму финансирования, но и включить в программу реабилитации малолетних детей пострадавших граждан»

- Сергей Меняйло