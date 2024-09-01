В Северной Осетии вышли воспоминания заложников Беслана

Воспоминания всех тех, кто пережил трагедию в Беслане, вышли в книге монахини Богоявленского женского монастыря в Северной Осетии Георгии Бестаевой – они собраны в книгу "Бесланское свидетельство".

"Бесланское свидетельство" – такое название носит книга воспоминаний тех, кто пережил теракт в бесланской школе в 2004 году, сообщает Комитет по делам печати и массовых коммуникаций республики.

Новая книга – исторический документ, который зафиксировал воспоминания детей, переживших трагедию и проходивших реабилитацию в обители, их собрала воедино монахиня Аланского Богоявленского женского монастыря в Северной Осетии Георгия Бестаева, передает "АиФ-Ставрополье".

Появилась книга неслучайно - настоятельница монастыря Нонна Багаева благословила записывать рассказы очевидцев, тех, кто сами захотели излить свое горе.

Книга может получить продолжение – как говорят его послушницы, в книгу вошли далеко не все воспоминания очевидцев той страшной трагедии.