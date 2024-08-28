20 лет трагедии в Беслане: самому кровавому теракту в истории России

Ежегодно в День солидарности в борьбе с терроризмом постпредство Северной Осетии в Москве проводит траурные мероприятия, посвященные жертвам трагедии в Беслане. В Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье прошла панихида по погибшим и возложение цветов к Монументу в память о трагедии.

Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, группа вооруженных людей ворвалась на территорию школы номер 1 в Беслане. Почти 3 дня боевики удерживали в заминированном здании свыше тысячи заложников: детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях, без еды и воды. 3 сентября, после того как в 13:05 в школе раздались взрывы, сотрудники ФСБ начали штурм. В результате теракта погибло 334 человека, 186 из которых - дети. Кадры тех страшных дней до сих пор у многих стоят перед глазами.

Директор Института миграции и межнациональных отношений, председатель высшего совета Российского совета народов Кавказа Асламбек Паскачев:

20 лет прошло, но об этой трагедии забывают только равнодушные люди. Любой теракт нужно рассматривать, как преступление против всего человечества, и зло должно быть наказуемо. Кто бы не совершил его. Дети – это ангелы. За них мы все в ответе!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Телеведущий Леонид Якубович:

Даже не знаю, что больше объединяет людей: радость или горе. Я много раз был в Беслане. Склоняю голову перед людьми, которые решили: перед смертью и Богом равны все, могилы будут у всех одинаковое, у всех будут стоять одинаковые надгробия. Это производит какое-то совершенно потрясающее впечатление.

В память жертв бесланской трагедии была объявлена минута молчания, после чего в небо запустили 334 белых шара. Именно столько невинных душ погибли в те страшные дни.

Режиссер Театра Firs Александр Мурити:

В Аланское подворье 3 сентября каждый год приходит много людей разных национальностей, но боль не стихает. Сердце сжимается в настолько маленький комок, что нет никакой возможности чем-либо еще заниматься. Кажется, что все дела были отложены, и всё было посвящено этому мероприятию. Поддержка людей чувствуется. сейчас мы планируем сделать спектакль на тему этой трагедии, потому что он ней ни в коем случае забывать.

Актер театра и кино Руслан Гагиати:

Сегодня в Аланское подворье собралось очень много людей. Иначе и быть не могло, потому что о таких событиях нужно помнить всегда. Если мы не будем напоминать тем, кто младше нас, об этих событиях, то это постепенно забудется. А забывать такое нельзя!