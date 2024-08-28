Вестник Кавказа

Память погибших при теракте в Беслане почтили во Владикавказе

Память погибших при теракте в Беслане почтили во Владикавказе
© Фото: Telegram-канал администрации Владикавказа
В столице Северной Осетии прошел концерт памяти жертв теракта в Беслане. В завершение мероприятия участники выпустили в небо шары.

На площади Свободы во Владикавказе состоялся концерт-реквием, приуроченный к 20-й годовщине террористического акта в Беслане.

Как пишет пресс-служба столичной мэрии, в память о погибших при атаке боевиков на школу были исполнены произведения известных композиторов.

На экране зрителям показали архивные фото и видео с участием жертв, участники зачитывали отрывки сочинений и воспоминаний бывших учеников школы.

В завершение мероприятия были выпущены в небо белые шары. 

Стоит добавить, что на площади собралось порядка 3 тыс человек.

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