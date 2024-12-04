На трассе "Джубга – Сочи" улучшили освещение

Сложные участки трассы "Джубга-Сочи" подсветили дополнительными фонарями. В том числе фонари появились на серпантине у смотровой в Дагомысе.

За последние два года на автотрассе А-147 "Джубга-Сочи" установили 472 фонаря, дополнительное освещение появилось и на сложных участках дороги.

"Хорошо освещены теперь два самых важных и сложных для водителей участка – «тещины языки» в районе санатория «Белые ночи» и начало серпантина после смотровой площадки в Дагомысе"

– Муниципальный центр управления Сочи

Протяженность трассы составляет 217 км, она начинается от М-4 в Туапсинском районе и заканчивается на границе с Абхазией.