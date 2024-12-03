Вестник Кавказа

Школы и детсады могут продолжить работу в Абхазии

Школы и детсады могут продолжить работу в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Озвученное накануне решение о прекращении образовательного процесса в детсадах, школах и колледжах Абхазии является только рекомендацией – власти на местах могут сами решить, закрыть их или нет.

У детей в Абхазии остается возможность посещать школы и детские сады, несмотря на принятое в понедельник решение о приостановке учебного процесса, рассказали в правительстве республики.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что соответствующее заявление штаба по энергобезопасности имеет только рекомендательный характер.

Это означает, что власти на местах, то есть в руководство районов и городов, могут сами принимать решения о том, оставлять ли сады и школы работающими или приостанавливать их деятельность.

Накануне и.о. главы Минпросвещения Инал Габлия заявил, что учеба приостанавливается ровно на неделю – с 11 по 17 декабря.

Он также пояснил, что сотрудникам школ поручено так наладить образовательный процесс, чтобы дети не теряли времени и могли учиться дома.

Напомним, накануне Абхазия начала жить по новому графику отключений света. С 9 вечера до 7 утра он подается без ограничений. В остальное время электричество включают только на 4 часа 40 минут (в два захода, утром и вечером).

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