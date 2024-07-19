Где можно дешево покататься на горных лыжах в России?

Определены самые дешевые горнолыжные курорты России. Недорогие варианты обнаружены на Алтае и в Приэльбрусье.

Онлайн-сервис по бронированию отелей и гостиниц "Островок" назвал самые бюджетные горнолыжные курорты России.

Эксперты после проведения анализа выявили дешевые базы в алтайской Белокурихе и на Поляне Чегет в Приэльбрусье. Отдых там обойдется всего в 6 тыс рублей в сутки.

Курорты, где за сутки придется заплатить до 10 тыс рублей тоже находятся в Приэльбрусье – Поляна Азау и Терскол (средняя цена – 7,5 и 9 тыс рублей).

Помимо этого, за сумму до 10 тыс рублей можно отдохнуть в Новоабзаково в Башкортостане (8,3 тыс) и на Домбае (9,3 тыс).

Дорогими отелями считаются Шерегеш (11,7 тыс), Архыз (12,1 тыс) и Красная поляна (13,2 тыс).