Вестник Кавказа

В Абхазии снова запустили Ингурскую ГЭС

В Абхазии снова запустили Ингурскую ГЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингурская ГЭС снова питает электросети Абхазии. Станция заработала после поднятия уровня воды.

В Абхазии наладили работу Ингурской ГЭС – ключевого объекта энергетики республики. Станция была запущена после поднятия уровня воды в водохранилище.  Об этом поведали в "Черноморэнерго". 

"Работа ИнгурГЭС восстановлена после аварийного отключения" – "Черноморэнерго"

Отметим, что 11 декабря станция остановилась из-за крайне низкого уровня воды. Это вызвало отключение света по всей Абхазии. 

Сообщается, что из-за сложной ситуации с энергетикой жители могут пользоваться электричеством только 3 часа в дневное время. В ночное время, с 21:00 до 7:00, свет будет поступать в дома без ограничений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1810 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Почему нет света в Абхазии? Энергокризис: причины и график отключений

Почему нет света в Абхазии? Энергокризис: причины и график отключений

В Абхазии считают союз с Россией приоритетом внешней политики

В Абхазии считают союз с Россией приоритетом внешней политики

Абхазия пытается решить энергетическую проблему за счет майнеров

Абхазия пытается решить энергетическую проблему за счет майнеров

Сколько Абхазия платит России за свет?

Сколько Абхазия платит России за свет?

Зарплаты бюджетникам все же выплачивают в Абхазии

Зарплаты бюджетникам все же выплачивают в Абхазии

В Абхазии заявили об отсутствии положительного решения о разморозке финпомощи Москвы

В Абхазии заявили об отсутствии положительного решения о разморозке финпомощи Москвы

Абхазия полностью осталась без электричества из-за аварии

Абхазия полностью осталась без электричества из-за аварии

Хибла Герзмава вошла в ряды наставников на шоу &quot;Голос&quot;

Хибла Герзмава вошла в ряды наставников на шоу "Голос"

Школы и детсады могут продолжить работу в Абхазии

Школы и детсады могут продолжить работу в Абхазии

Мандарины и фейхоа - Абхазия обеспечивает РФ фруктами

Мандарины и фейхоа - Абхазия обеспечивает РФ фруктами

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы