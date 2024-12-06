В Абхазии снова запустили Ингурскую ГЭС

Ингурская ГЭС снова питает электросети Абхазии. Станция заработала после поднятия уровня воды.

В Абхазии наладили работу Ингурской ГЭС – ключевого объекта энергетики республики. Станция была запущена после поднятия уровня воды в водохранилище. Об этом поведали в "Черноморэнерго".

"Работа ИнгурГЭС восстановлена после аварийного отключения" – "Черноморэнерго"

Отметим, что 11 декабря станция остановилась из-за крайне низкого уровня воды. Это вызвало отключение света по всей Абхазии.

Сообщается, что из-за сложной ситуации с энергетикой жители могут пользоваться электричеством только 3 часа в дневное время. В ночное время, с 21:00 до 7:00, свет будет поступать в дома без ограничений.