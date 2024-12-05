Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в соцсети поделилась публикацией, посвященной дню памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в социальной сети в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ранее публикацию на своей странице в соцсети сделал президент Азербайджана Гейдар Алиев.

Напомним, 12 декабря 2024 года исполняется 21 год со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.