Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в соцсети поделилась публикацией, посвященной дню памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в социальной сети в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ранее публикацию на своей странице в соцсети сделал президент Азербайджана Гейдар Алиев.

Напомним, 12 декабря 2024 года исполняется 21 год со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

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