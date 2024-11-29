Вестник Кавказа

Грузия на неделю введет реверсивное движение на Военно-Грузинской дороге

Грузия на неделю введет реверсивное движение на Военно-Грузинской дороге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водителей большегрузов на "Верхнем Ларсе" ждет новое испытание – из-за ремонта дорожные власти на неделю вводят реверсивное движение, которое тоже скажется на трафике потока автомобилей.

Дорожные власти Грузии на неделю частично перекроют поток автомобилей в направлении "Верхнего Ларса" – ограничение вводится из-за необходимости ремонта 50-метрового участка дорожного полотна, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

"Участок длиной 50 метров водителям придется проезжать реверсивным движением (на одной полосе в разное время машины могут ехать в одну или другую сторону). Через неделю проезд будет полностью восстановлен"

- департамент автодорог Грузии

Ограничение на 77-м километре автомобильной магистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, соединяющей Россию и Грузию, в департаменте назвали "незначительным", однако в реальности трафик движения грузовиков может упасть в два раза, сообщает Sputnik Армения.

В ведомстве сообщили, что о приближении и начале движения по реверсивному участку подскажет специальная разметка, которая будет предупреждать об этом водителей заранее, и заверили, что этот участок задержит водителей "лишь на несколько минут".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1585 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Верхний Ларс сегодня: в очереди скопилось 4,3 тыс фур

Верхний Ларс сегодня: в очереди скопилось 4,3 тыс фур

Верхний Ларс сегодня: Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта

Верхний Ларс сегодня: Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Проезда через &quot;Верхний Ларс&quot; ждут больше 3600 большегрузов

Проезда через "Верхний Ларс" ждут больше 3600 большегрузов

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

&quot;Верхний Ларс&quot; открыли для всего транспорта

"Верхний Ларс" открыли для всего транспорта

Дорогу к Верхнему Ларсу очистили от снега в Северной Осетии

Дорогу к Верхнему Ларсу очистили от снега в Северной Осетии

Верхний Ларс: Грузия открыла перевал на Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс: Грузия открыла перевал на Военно-Грузинской дороге

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы