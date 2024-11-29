Грузия на неделю введет реверсивное движение на Военно-Грузинской дороге

Водителей большегрузов на "Верхнем Ларсе" ждет новое испытание – из-за ремонта дорожные власти на неделю вводят реверсивное движение, которое тоже скажется на трафике потока автомобилей.

Дорожные власти Грузии на неделю частично перекроют поток автомобилей в направлении "Верхнего Ларса" – ограничение вводится из-за необходимости ремонта 50-метрового участка дорожного полотна, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

"Участок длиной 50 метров водителям придется проезжать реверсивным движением (на одной полосе в разное время машины могут ехать в одну или другую сторону). Через неделю проезд будет полностью восстановлен"

- департамент автодорог Грузии

Ограничение на 77-м километре автомобильной магистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, соединяющей Россию и Грузию, в департаменте назвали "незначительным", однако в реальности трафик движения грузовиков может упасть в два раза, сообщает Sputnik Армения.

В ведомстве сообщили, что о приближении и начале движения по реверсивному участку подскажет специальная разметка, которая будет предупреждать об этом водителей заранее, и заверили, что этот участок задержит водителей "лишь на несколько минут".