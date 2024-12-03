В Карачаево-Черкесии ввели туристический налог на популярных курортах

Налог с пребывания туристов ввели на курортах Домбай и Теберда в КЧР. Путешественники должны будут заплатить в казну региона 1% от суммы проживания.

Парламент в Карачаево-Черкесии принял решение о повышении налога на горнолыжных курортах Домбай и Теберда. Здесь введут туристический налог на популярных горнолыжных курортах Домбай и Теберда.

Сообщается, что величина налога составит 1% от суммы суточного проживания в гостинице. Минимальная сумма, которую должен будет заплатить турист, составит 100 рублей.

Ожидается, что взимаемая плата будет расти ежегодно до 5%.