Вестник Кавказа

Автобус связал Грозный и Самару

Автобус связал Грозный и Самару
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теперь попасть из чеченской столицы в Самару можно при помощи автобуса дважды в неделю. Отправная точка - вокзал "Западный".

Автобусы из Грозного в Самару запустили чеченские власти. Они будут ходить 2 раза в неделю, говорится на интернет-портале главы и правительства республики.

«Министерство транспорта, связи и цифрового развития ЧР запустило первый рейс по маршруту Грозный — Самара. По данным министерства, автобусы будут курсировать раз в неделю с автовокзала „Западный“»

- сайт главы и правительства республики

Ожидается, что активнее всего маршрутом будут пользоваться чеченцы, проживающие в Самаре и те, кто регулярно посещает приволжский регион.

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