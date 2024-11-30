Автобус связал Грозный и Самару

Теперь попасть из чеченской столицы в Самару можно при помощи автобуса дважды в неделю. Отправная точка - вокзал "Западный".

Автобусы из Грозного в Самару запустили чеченские власти. Они будут ходить 2 раза в неделю, говорится на интернет-портале главы и правительства республики.

«Министерство транспорта, связи и цифрового развития ЧР запустило первый рейс по маршруту Грозный — Самара. По данным министерства, автобусы будут курсировать раз в неделю с автовокзала „Западный“»

- сайт главы и правительства республики

Ожидается, что активнее всего маршрутом будут пользоваться чеченцы, проживающие в Самаре и те, кто регулярно посещает приволжский регион.