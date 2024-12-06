Четыре машины устроили автоаварию на Ставрополье

В Ставропольском крае произошла автоавария с участием трех автомобилей. Пострадавшую пассажирку автобуса доставили в больницу.

Автоавария с участием четырех автомобилей случилась в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на трассе Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минводы. Водитель "Школы" столкнулся с микроавтобусом "Форд", который вылетел на встречную полосу.

Далее автобус врезался в автомобили "ВИС" и "Лада Гранта". После этого "Форд" съехал с дороги и врезался в дерево.

Отмечается, что в результате пострадала женщина, которая сидела в автобусе. Ее доставили в больницу в Буденновске.