Вестник Кавказа

ДТП на трассе унесло жизни нескольких человек в Дагестане

ДТП на трассе унесло жизни нескольких человек в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двойное ДТП с участием отечественных транспортных средств случилось в Дагестане. В результате происшествия погибло несколько человек.

В Дагестане столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сказано в сообщении регионального управления МВД России

"На дороге "Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала", в Левашинском районе, 24-летний водитель "LADA Priora" при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге, и столкнулся с "LADA Priora" под управлением 42-летнего местного жителя"

– ГУ МВД по Дагестану

Жертвами аварии стали три человека. Это 24-летний водитель одного из транспортных средств и его пассажир, а также пассажир из второй машины.

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