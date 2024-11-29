Вестник Кавказа

Взрыв газа ранил трех жителей Дагестана

Взрыв газа ранил трех жителей Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В доме в Дагестане взорвался газ. Пострадали три человека, они доставлены в больницу. От хлопка в доме обрушились комнаты.

В частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана взорвался газ, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Как заявили в ведомстве, поступила информация о чрезвычайном происшествии в доме в населенном пункте Чонтаул. В результате пострадали три человека.

Отмечается, что раненые были доставлены центральную городскую больницу Кизилюрта.

В министерстве также подчеркнули, что взрыв газа привел к обрушению двух комнат в доме.

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