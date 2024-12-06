Вестник Кавказа

Зарплаты бюджетникам все же выплачивают в Абхазии

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии продолжается выплата зарплат за ноябрь работникам бюджетной сферы – ситуацию со средствами на эти цели обсудили власти республики

Вопрос выплаты заработной платы бюджетникам обсудили сегодня в руководстве Абхазии: на данный момент продолжается процесс выплат за ноябрь, однако и.о. президента Бадра Гунба поручил и.о. вице-премьера и министра финансов Владимиру Делбе готовиться к выплатам за последний месяц 2024 года.

В ходе беседы главы республики и руководителя Минфина стало известно, что за период с понедельника на данный момент из республиканского бюджета было выделено 230 млн рублей.

"В первую очередь зарплаты были выплачены служащим министерства обороны и правоохранительных органов. Также получены выплаты сотрудниками министерства по налогам и сборам, миграционной службы, ГТК и других фискальных органов"

– пресс-служба президента Абхазии

Уточняется, что в среду открылось финансирование для выплаты зарплат медикам, педагогам и работникам культуры, которые трудятся в учреждениях, действующих на уровне республики, речь идет о сумме 81 млн рублей.

Те же организации в регионах получат зарплаты за ноябрь из местных бюджетов. Если понадобится, помощь они получат из бюджета республики.

Делба заверил, что основные усилия сейчас направлены на мобилизацию доходов бюджет.

"И.о. президента Бадра Гунба призвал и.о. министра финансов продолжить принимать меры для скорейшего завершения выплат заработной платы бюджетникам за ноябрь и сконцентрировать усилия на аккумуляции средств для выплаты зарплаты за декабрь, чтобы обеспечить наших граждан средствами к Новому году"

– пресс-служба

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