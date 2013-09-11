Вестник Кавказа

Могилу отца Башара Асада сожгли в Сирии

Могилу отца Башара Асада сожгли в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неизвестная толпа подожгла гробницу отца Башара Асада, которая располагается в западной части Сирии. Хафез Асад руководил страной на протяжении почти трех десятков лет.

В Сирии вооруженная толпа подожгла мавзолей отца бывшего президента страны Башара Асада. Об этом пишет ливанское издание Annahar.

Могила Хафеза Асала располагается в его родном городе Кардаха (провинция Латакия). На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как вокруг горящей могилы находятся вооруженные люди.

При этом пока нет информации, какая именно вооруженная группа устроила поджог.

Напомним, вместе с Хафезом похоронены его супруга Аниса Махлюф и старший сын Басиль.

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