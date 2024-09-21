В Адыгее построят первый в регионе молодежный центр

На месте детского оздоровительного лагеря в Адыгее в скором времени будет построен первый в регионе круглогодичный загородный молодежный центр, в котором будут проходить молодежные форумы, сборы и тренинги.

У молодежи Адыгеи вскоре будет свой первый в регионе круглогодичный загородный молодежный центр, сообщил в ходе прямой линии глава республики Мурат Кумпилов.

"Территорию бывшего детского лагеря "Дружба" мы планируем передать комитету Адыгеи по делам молодежи. Там мы сделаем круглогодичную базу для проведения разных молодежных мероприятий. И это станет точкой притяжения молодых людей"

- Мурат Кумпилов

Как планируют власти республики, это будет круглогодичный молодежный глэмпинг, на базе которого молодые люди смогут проводить свои форумы, а также различные осваивать образовательные новинки в сфере науки и образования, уточнили в пресс-службе главы республики, передает "Интерфакс".

Молодежный центр раскинется на площади в 5,6 га в хуторе Садовый рядом со столицей Адыгеи городом Майкоп. Также в будущем году по образцу этого центра откроются муниципальные молодежные локации, добавил Кумпилов.