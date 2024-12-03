В Сочи тушили крышу караоке-клуба

Минувшим вечером в курортном Сочи вспыхнула крыша караоке-клуба, огонь охватил 250 квадратных метров, на ее тушение пожарным понадобилось около трех часов.

Минувшим вечером в в Адлерском районе курортного Сочи произошло возгорание кровли караоке-клуба – пламя быстро охватило 200 кв м поверхности, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

"В 22:58 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания площади 200 кв м"

- МЧС Кубани

Несмотря на то, что здание не эксплуатировалось по назначению, в нем были люди, однако эвакуировать их не пришлось – они сами покинули здание, уточнили спасатели, передает РИА Новости.

Уже к полуночи огнеборцам удалось локализовать огонь, который к тому времени распространился на площади в 250 кв м. На полное тушение огня понадобились еще два часа, сообщили в региональном главке МЧС России.

К 2:35 пожар силами 19 спасателей на 5 спецавтомобилях был полностью потушен, в огне никто не пострадал. Сейчас на месте пожарища работают следователи, которые устанавливают причины возгорания.