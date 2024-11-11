В Дагестане назревает коррупционный скандал

Дагестанские правоохранители заподозрили семерых энергетиков Махачкалы в особо крупных хищениях электроэнергии, среди фигурантов дела директор "Дагэнерго" и его заместитель.

В Дагестане правоохранители задержали семерых сотрудников горэлектросетей Махачкалы, которым вменяют хищения электроэнергии в особо крупных размерах, сообщил источник в филиале "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

"Произошло задержание семи сотрудников горэлектросетей Махачкалы, их подозревают в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. В основном это контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия"

- источник

Также правоохранители ведут расследование по ряду потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе контролеров, передает РИА Новости.

Энергетики по указанию федерального центра проводят чистку в структурах "Дагэнерго" – в апреле в Дагестане были арестованы 31 сотрудник компании, которым вменяется хищение 2,8 млрд рублей в составе ОПГ, в которую входили директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев.

Напомним, еще летом электросети дагестанского Кизилюрта остались без хозяина – Кассационный суд СКФО лишил такого права ООО "ДагЭнерЖи". Иск в суд подал первый заместитель прокурора республики, потребовав возврата незаконно переданного электросетевого имущества администрации Кизилюрта, поскольку срок действия концессионного соглашения между управлением ЖКХ Кизилюрта и "ДагЭнерЖи" был продлен незаконно – это доказали следователи.