Суд "отлучил" "ДагЭнерЖи" от электросетей Кизилюрта

Электросети дагестанского Кизилюрта остались без хозяина – Кассационный суд СКФО лишил такого права ООО "ДагЭнерЖи". Ранее следователи доказали, что право управления сетями компании было продлено незаконно.

ООО "ДагЭнерЖи", управлявшее электросетевым комплексом в Кизилюрте, решением Кассационного суда Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) лишено этого права, подтвердили в суде, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

Иск в суд подал первый заместитель прокурора республики, потребовав возврата незаконно переданного электросетевого имущества администрации Кизилюрта, поскольку срок действия концессионного соглашения между управлением ЖКХ Кизилюрта и "ДагЭнерЖи" был продлен незаконно – это доказали следователи, передает "АиФ-Дагестан".

Судебное решение предполагает передать управление городскими электросетями компании "Россети Северный Кавказ", она выступила на судебном процессе в качестве третьего лица.

Арбитражный суд Дагестана удовлетворил иск прокурора, тем не менее апелляционная инстанция это решение отменила, однако прокуратура и энергокомпания "Россети Северный Кавказ" сегодня успешно обжаловали его вердикт.

Напомним, в 2016 году "ДагЭнерЖи" на 5 лет получил права владения и пользования объектами электросетевого хозяйства Кизилюрта. 30 марта 2021 года было заключено дополнительное соглашение, продлевавшее этот срок с 15 августа 2021 года, однако это не было согласовано с антимонопольным органом, а значит, был грубо нарушен установленный законом порядок его заключения.