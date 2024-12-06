Посол в России в Азербайджане посетил могилу общенационального лидера Азербайджана

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов возложил цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, основателя современного независимого Азербайджана.
В мемориальной церемонии приняли участие главы аккредитованных в Баку дипмиссий стран СНГ, а также представители Русского дома в Баку.
Посол РФ Михаил Евдокимов заявил, что Гейдар Алиев оказал важнейшее влияние на развитие отношений России и Азербайджана. Также дипломат отметил роль Алиева как руководителя одного из эпохальных проектов советской поры – Байкало-Амурской магистрали, передает Sputnik Азербайджан.
"Я человек, который родился и вырос в советское время. Прекрасно помню те годы, когда под руководством Гейдара Алиева была построена Байкало-Амурская магистраль длиной 4,3 тыс. км практически за 10 лет. Поэтому для нас, для граждан России, Гейдар Алиев — это великий человек, как и для Азербайджана"
– Михаил Евдокимов