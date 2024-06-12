Вестник Кавказа

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана
© Фото: сайт президента Азербайджана
Сегодня, 12 декабря, Азербайджан чтит память общенационального лидера народа Гейдара Алиева. Президент и вице-президент страны Ильхам и Мехрибан Алиевы навестили могилу исторического деятеля на Аллее почетного захоронения.

Президент и вице-президент Азербайджана Ильхам и Мехрибан Алиевы нанесли визит на могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.

В течение визита Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого политика. В это время звучал государственный гимн Азербайджана.

Помимо этого, они навестили могилу выдающегося врача Зарифы Алиевой и возложили к ней цветы. Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Официальные лица Азербайджана – руководитель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, глава президентской администрации Самир Нуриев и другие, также почтили память Гейдара Алиева и посетили его могилу.

Память Гейдара Алиева чтут ежегодно два раза в год – в день его рождения 10 мая и день ухода из жизни 12 декабря.

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Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана
Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана
Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана
Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана
Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана
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