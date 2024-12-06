Вестник Кавказа

Парламент Грузии отменил желтый уровень безопасности

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Желтый уровень безопасности снят в грузинском парламенте. Он действовал с 6 декабря.

С сегодняшнего дня в грузинском парламенте отменяется желтый уровень безопасности, введенный из-за протестов, передали в пресс-службе законодательного органа.

Снятие желтого уровня безопасности означает, что вход в здание парламента перестанет быть ограничен.

Желтый уровень безопасности действовал с 6 декабря. С 28 ноября был введен красный или высший уровень. Он подразумевал, что в здание законодательного органа могут входить только депутаты и лица, имеющие спецпропуск.

Напомним, что протесты в Грузии традиционно проходили перед зданием парламента. Митингующие атаковали его ворота при помощи камней и пиротехники. Сейчас протестная волна постепенно стихает и акции стали носить более мирный характер.

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