Вестник Кавказа

Ночная акция в Тбилиси прошла без стычек с полицией

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью протестующие в Тбилиси не стали вступать в единоборство с полицией и закончили акцию еще до 3 часов ночи, освободив проспект Руставели.

Очередной, 12-й по счету митинг протеста у парламента Грузии на проспекте Руставели, начавшийся накануне в 19 часов по местному времени (18:00 мск), снова закончился миром – протестующие не стали испытывать терпение полиции, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Уже к 4 часам ночи (2:00 мск) протестующие разблокировали перекрытый ими проспект Руставели и разошлись по домам.

Конечно, не обошлось без шоу – напомним, еще накануне вечером демонстранты в очередной раз сожгли деревянный гроб, внутри которого оказалось сделанное из подручных материалов чучело, изображающее основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

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