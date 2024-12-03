Ночная акция в Тбилиси прошла без стычек с полицией

Минувшей ночью протестующие в Тбилиси не стали вступать в единоборство с полицией и закончили акцию еще до 3 часов ночи, освободив проспект Руставели.

Очередной, 12-й по счету митинг протеста у парламента Грузии на проспекте Руставели, начавшийся накануне в 19 часов по местному времени (18:00 мск), снова закончился миром – протестующие не стали испытывать терпение полиции, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Уже к 4 часам ночи (2:00 мск) протестующие разблокировали перекрытый ими проспект Руставели и разошлись по домам.

Конечно, не обошлось без шоу – напомним, еще накануне вечером демонстранты в очередной раз сожгли деревянный гроб, внутри которого оказалось сделанное из подручных материалов чучело, изображающее основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.