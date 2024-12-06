Власти Грузии призвали ЕС к диалогу без шантажа

Брюсселю так или иначе необходимо будет вступать в диалог с правительством Грузии, сформированным по итогам выборов в парламент, заявила его вице-спикер Тея Цулукиани, отметив, что делать это нужно будет без шантажа.

Европейский Союз в любом случае будет вынужден взаимодействовать с новым правительством Грузии, заявила вице-спикер грузинского парламента Тея Цулукиани.

Она констатировала, что правительство под руководством премьера Ираклия Кобахидзе продолжит выполнять свою работу – фактически за него отдали голоса свыше 1,1 млн жителей Грузии.

Соответственно, обратила внимание зампредседателя парламента, Брюсселю придется общаться с этим кабмином.

"И это должна быть деловая, лишенная шантажа дискуссия"

– Цулукиани

Напомним, ситуация в Грузии резко обострилась после того, как 28 ноября Кобахидзе сообщил о решении приостановить до начала 2029 года вступление Грузии в ЕС. Вызванные этим шагом протесты продолжаются уже две недели.