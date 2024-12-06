Вестник Кавказа

Власти Грузии призвали ЕС к диалогу без шантажа

Власти Грузии призвали ЕС к диалогу без шантажа
© Фото: Страница Теи Цулукиани в соцсети
Брюсселю так или иначе необходимо будет вступать в диалог с правительством Грузии, сформированным по итогам выборов в парламент, заявила его вице-спикер Тея Цулукиани, отметив, что делать это нужно будет без шантажа.

Европейский Союз в любом случае будет вынужден взаимодействовать с новым правительством Грузии, заявила вице-спикер грузинского парламента Тея Цулукиани.

Она констатировала, что правительство под руководством премьера Ираклия Кобахидзе продолжит выполнять свою работу – фактически за него отдали голоса свыше 1,1 млн жителей Грузии.

Соответственно, обратила внимание зампредседателя парламента, Брюсселю придется общаться с этим кабмином.

"И это должна быть деловая, лишенная шантажа дискуссия"

– Цулукиани

Напомним, ситуация в Грузии резко обострилась после того, как 28 ноября Кобахидзе сообщил о решении приостановить до начала 2029 года вступление Грузии в ЕС. Вызванные этим шагом протесты продолжаются уже две недели.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1160 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Протесты продолжаются в Грузии – к ним присоединились госслужащие

Протесты продолжаются в Грузии – к ним присоединились госслужащие

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

Утверждена численность грузинской армии в 2025 году

Утверждена численность грузинской армии в 2025 году

Парламент утвердил бюджет Грузии на 2025 год

Парламент утвердил бюджет Грузии на 2025 год

Кобахидзе и Иванишвили лишились мандатов в парламенте Грузии

Кобахидзе и Иванишвили лишились мандатов в парламенте Грузии

Зурабишвили лишат госохраны после окончания президентского срока

Зурабишвили лишат госохраны после окончания президентского срока

Хаос в Грузии исключен - Папуашвили

Хаос в Грузии исключен - Папуашвили

Ввоз пиротехники в Грузию могут ограничить из-за протестов

Ввоз пиротехники в Грузию могут ограничить из-за протестов

Оппозиция начала 11-ю ночную акцию протеста в Тбилиси

Оппозиция начала 11-ю ночную акцию протеста в Тбилиси

В Тбилиси приступили к установке новогодней елки перед парламентом

В Тбилиси приступили к установке новогодней елки перед парламентом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы