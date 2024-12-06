Вестник Кавказа

В Грузии поднимут налоги для игорного бизнеса

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии намерен принять поправки, которые повысят налоги для игорного бизнеса. Новая мера, по мысли депутатов, должна пополнить казну страны на 130 млн лари.

Власти Грузии намерены поднять налоги для игорного бизнеса. Соответствующие поправки сейчас рассматривает парламент страны. 

Парламентарии намерены ввести налог в 20% на доходы физлиц от азартных игр вместо прежних 15%. Поправки, однако, не распространяются на доходы иностранцев от участия в играх на интернет-площадках. 

Также ставка возрастет до 20% для устроителей игр как в традиционном формате игровых салонов, так и на онлайн-платформах.  

Отмечается, что новый налог также освободит участников рынка от уплаты налога на дивиденды в 5%. 

Авторы поправок полагают, что поправки принесут бюджету страны около 130 млн лари в 2025 году. 

Ожидается, что нововведения вступят в силу с 1 января следующего года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Полиция задержала убийцу мужчины в метро Тбилиси

Полиция задержала убийцу мужчины в метро Тбилиси

Утверждена численность грузинской армии в 2025 году

Утверждена численность грузинской армии в 2025 году

В парламенте осудили президента за попытки остаться у власти в Грузии

В парламенте осудили президента за попытки остаться у власти в Грузии

В Тбилиси оппозиция снова перекрыла проспект Руставели

В Тбилиси оппозиция снова перекрыла проспект Руставели

Парламент утвердил бюджет Грузии на 2025 год

Парламент утвердил бюджет Грузии на 2025 год

Метро работает с перебоями после падения мужчины на рельсы в Тбилиси

Метро работает с перебоями после падения мужчины на рельсы в Тбилиси

Бидзина Иванишвили &quot;подорожал&quot; на миллиард

Бидзина Иванишвили "подорожал" на миллиард

Ночная акция в Тбилиси прошла без стычек с полицией

Ночная акция в Тбилиси прошла без стычек с полицией

Декан и студенты задержаны за насилие в Батуми

Декан и студенты задержаны за насилие в Батуми

Великобритания приостанавливает программы помощи Грузии

Великобритания приостанавливает программы помощи Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы