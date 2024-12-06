В Грузии поднимут налоги для игорного бизнеса

Парламент Грузии намерен принять поправки, которые повысят налоги для игорного бизнеса. Новая мера, по мысли депутатов, должна пополнить казну страны на 130 млн лари.

Власти Грузии намерены поднять налоги для игорного бизнеса. Соответствующие поправки сейчас рассматривает парламент страны.

Парламентарии намерены ввести налог в 20% на доходы физлиц от азартных игр вместо прежних 15%. Поправки, однако, не распространяются на доходы иностранцев от участия в играх на интернет-площадках.

Также ставка возрастет до 20% для устроителей игр как в традиционном формате игровых салонов, так и на онлайн-платформах.

Отмечается, что новый налог также освободит участников рынка от уплаты налога на дивиденды в 5%.

Авторы поправок полагают, что поправки принесут бюджету страны около 130 млн лари в 2025 году.

Ожидается, что нововведения вступят в силу с 1 января следующего года.