Грузия теряет иностранные инвестиции

Грузия в третьем квартале текущего 2024 года потеряла больше трети прямых иностранных инвестиций, свидетельствуют новые данные Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2024 года, по предварительной оценке, сократился на 55,2% по сравнению с июлем-сентябрем 2023 года, до $197,7 млн, сообщает Национальная служба статистики страны "Сакстат".

В целом за 9 месяцев текущего 2024 года объем прямых иностранных инвестиций сократился на 39,8% и составил $966,3 млн, передает Sputnik Грузия.

В тройке лидеров по инвестициям в стране остаются Нидерланды ($60,2 млн), Мальта ($58,3 млн) и Великобритания ($55 млн). Также в страну инвестируют Турция, Чехия, Япония, США, Казахстан, Германия и другие страны.

Самые популярные для инвестирования в Грузии остаются энергетика, торговля, транспорт, обрабатывающая промышленность и недвижимость, также у инвесторов популярны строительство, искусство, здравоохранение и соцуслуги, образование.

Правительство страны озвучило новую экономическую программу, по которой ее инвестиционная политика будет сформирована заново, и хотя она подразумевает агрессивное привлечение иностранных инвестиций, страна будет позиционирована по-новому – постепенно она будет отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития, говорится в материалах "Сакстата".