Россиянин дебютирует в UFC в марте 2025 года

Боец Андрей Пуляев проведет первый бой в UFC в марте 2025 года. Его соперником станет представитель Британии. На счету Пуляева в ММА 9 побед.

Российский боец смешанных единоборств Андрей Пуляев впервые выйдет в октагон UFC, случится это в марте 2025 года, пишет пресс-служба промоушена.

Противником 27-летнего представителя России станет спортсмен из Британии Кристиан Лерой Данкан. Поединок между бойцами пройдет в средней весовой категории.

В августе Пуляев выиграл судейским решением у бойца из США и получил контракт с организацией. За свою профессиональную карьеру он одержал 9 побед.