Вестник Кавказа

Анкалаев стал одним из лучших бойцов UFC

Анкалаев стал одним из лучших бойцов UFC
© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева
Магомед Анкалаев дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC. Ранее боец из России стал чемпионом промоушена в полутяжелом весе.

Российский чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев попал в обновленный рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовых категорий.

Десятка лучших бойцов UFC опубликована на сайте промоушена. Магомед разместился на шестой строчке. В настоящее время Анкалаев идет на серии из 12 побед.

Напомним, 9 марта российский спортсмен одолел представителя Бразилии Алекса Перейру и стал новым чемпионом бойцовской организации в полутяжелой весовой категории.

Стоит добавить, что текущий список лучших бойцов UFC вне зависимости от категорий возглавляет другой россиянин, действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев.

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