Магомед Анкалаев – третий чемпион UFC из Дагестана

Магомед Анкалаев – российский спортсмен смешанных единоборств. В марте 2025 года дагестанец стал чемпионом UFC, победив бразильца Алекса Перейру.

Магомед Анкалаев родился в Дагестане, где и начал свои первые шаги в большом спорте. Скромный и немногословный боец UFC недавно стал новым чемпионом промоушена.

Биография Магомеда Анкалаева

Магомед Анкалаев появился на свет 2 июня 1992 года в дагестанском селе Телетль Шамильского района. Всего у родителей будущего бойца было пятеро детей.

После окончания школы Магомед перебрался в Махачкалу, где поступил в Дагестанский государственный педагогический университет. Там у него и началась спортивная карьера.

© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева

Во время учебы в вузе Анкалаев стал заниматься греко-римской борьбой, а потом – боевым самбо, где он добился своих первых серьезных успехов в спортивной карьере.

Сперва Магомед стал первым на чемпионате России, а затем завоевал звание чемпиона мира среди любителей. За успехи в самбо Анкалаев получил звание "Мастера спорта".

Карьера Магомеда Анкалаева в ММА

Со временем Магомед все больше стал засматриваться на ММА. Датой старта карьеры считается 18 января 2014 года, когда Анкалаев сразился в победном для него поединке против украинца Василия Бабича на турнире в Харькове.

© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева

В последующем спортсмен побеждал на первенствах России и мира, а Союз ММА РФ признавал Магомеда лучшим бойцом 2015 года. Кроме того, он был удостоен звания "Мастер спорта международного класса" по смешанным единоборствам.

Анкалаев также известен по участию в турнирах бойцовской организации World Fighting Championship Akhmat, которая на сегодняшний день известна как Absolute Championship Akhmat. Здесь дагестанец завоевывал титул чемпиона в полутяжелом весе.

Переход Магомеда Анкалаева в UFC

Одержав за 4 года своей профессиональной карьеры 9 побед и не потерпев ни одного поражения, Магомед привлек к себе внимание представителей UFC. В октябре 2017 года он подписывает контракт с главным бойцовским промоушеном мира.

Дебют в новой бойцовской организации оказался для Анкалаева неудачным. В своем первом поединке, который прошел 17 марта 2018 года, Магомед проиграл шотландцу Полу Крейгу, попавшись впервые в жизни на прием "треугольник".

© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева

Это поражение стало первым для дагестанца и является единственным по сегодняшний день. В интервью он неоднократно отмечал, что тот проигрыш изменил его жизнь. Анкалаев подчеркивал, что вернулся и "начал пахать, не жалея сил, себя".

После того проигрыша Магомед завершал поединки в полутяжелом весе либо в свою пользу, либо вничью. До декабря 2022 года он одержал 9 побед подряд. Анкалаев на протяжении 4 лет оставался непобежденным бойцом.

В декабре 2022 года у уроженца Дагестана состоялся поединок за вакантный пояс чемпиона UFC, ему противостоял поляк Ян Блахович. Бой завершился вничью и стал предметом бурных обсуждений.

© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева

Так, президент UFC Дана Уайт раскритиковал спортсменов. Он сказал, что Анкалаеву и Блаховичу не хватало зрелищности. Но были и те, кто считал, что у дагестанца украли победу.

Несмотря на итоги, Магомед продолжил выступление в UFC. Россиянину пришлось дважды драться против бразильца Джонни Уокера – 21 октября 2023 года и 14 января 2024 года.

Если первую схватку двух бойцов признали несостоявшейся (Анкалаев нанес удар коленом в голову соперника, когда тот находился на трех точках опоры, что запрещено в UFC), то следующий поединок завершился нокаутом бразильца во втором раунде.

Чемпион UFC

Сразу после побед над Джонни Уокером и сербом Александром Ракичем в октябре 2024 года Магомед неоднократно просил руководство UFC дать ему титульный поединок.

В январе 2025 года промоушен официально объявил о дате боя Анкалаева с действующим на тот момент обладателем пояса в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой.

© Фото: соцсети Александра Волкова

Поединок был назначен на 9 марта и стал главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что дата выпадала на месяц Рамадан, Магомед принял бой.

Кроме того, дагестанец отказался от предложения Алекса поставить по $200 тыс на свои победы и перевести денежные средства на благотворительность по религиозным причинам.

Говоря о бое в Рамадан, Анкалаев заявил, что принял бой в дату после начала священного месяца, а также признался, что в связи с поединком сделал послабление в посте.

Бой между представителями России и Бразилии продлился все пять раундов. Единогласным решением судей (49:46, 48:47, 48:47) победу в чемпионском поединке одержал Анкалаев.

© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева

После поединка в интервью новый обладатель пояса сообщил, что не может передать словами свои эмоции. Он добавил: "Моя мечта в виде чемпионского пояса на мне".

"Я очень рад, хочу огромное баркала сказать моим тренерам, моим близким, Дагестан, Кавказ, Россия. Теперь у нас есть еще один пояс! Я шел на него, он обычно первым номером со всеми работает, но все, кто дерется со мной, начинают вторым номером действовать, и мой план работает"

- Магомед Анкалаев

Стоит добавить, что за победу в чемпионском поединке Анкалаев впервые в своей карьере заработал более миллиона долларов. Его гонорар по итогам боя составил $2,8 млн.

Интересные факты

За свою профессиональную карьеру Анкалаев провел 24 боя (включая один несостоявшийся), в которых одержал 21 победу. Он также имеет на своем счету 1 проигрыш и 1 ничью.

После завоевания пояса Магомед оказался четвертым представителем России и третьим бойцом из Дагестана, ставшим чемпионом UFC. Ранее титулы завоевывали Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев.

© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева

Анкалаев также стал первым россиянином, одержавшим победу над действующим чемпионом промоушена.

Магомед, несмотря на известность, закрытый человек. О его личной жизни известно мало, а в интервью он обычно немногословен.

© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева

Судя по постам в социальных сетях, спортсмен увлекается ездой на лошадях. Он исповедует ислам и соблюдает пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Россиянин считает своим домом Дагестан и утверждает, что, несмотря на постоянные тренировки в Лас-Вегасе, лучше родной республики места для него не будет.