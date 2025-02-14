Вестник Кавказа

Боец Бекоев вернется в октагон UFC в мае

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боец Азамат Бекоев проведет следующий бой в мае. Спортсмен в январе успешно дебютировал в UFC, одержав победу над Закари Ризом.

Российский боец смешанных единоборств Азамат Бекоев выйдет в клетку UFC 4 мая. Его новый поединок пройдет в городе Де-Мойн американского штата Айова.

Противником 29-летнего уроженца Северной Осетии станет 33-летний представитель США Раян Лодер, который свой последний бой провел еще в августе прошлого года.

Что касается Бекоева, то россиянин в январе 2025 года успешно дебютировал в промоушене. Азамат в своем первом бою в UFC досрочно выиграл у американца Закари Риза.

Стоит добавить, что профессиональный путь бойца стартовал в 2016 году. Спортсмен выступал в организациях ACB и ACA, а с 2021 года принимал участие в турнирах LFA.

 

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