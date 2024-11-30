Новому чемпиону UFC вручили дагестанский кинжал

Мэр Махачкалы встретился с Магомедом Анкалаевым. В конце беседы новому чемпиону UFC подарили дагестанский кинжал.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов в своем-телеграм-канале рассказал о встрече с новым чемпионом UFC среди бойцов-полутяжеловесов Магомедом Анкалаевым.

В ходе беседы глава дагестанской столицы и Анкалаев поговорили о спортивных успехах, чемпионском титуле и роли Магомеда в популяризации спорта среди молодежи.

В свою очередь, спортсмен раскрыл подробности подготовки к поединкам, тренировочного процесса и поддержки со стороны своих земляков.

"Многие знают его как скромного и трудолюбивого человека, который много трудился и проявлял упорство, чтобы добиться чемпионского пояса в этой организации"

- Юсуп Умавов

В завершение встречи Умавов подарил новому чемпиону промоушена кинжал, изготовленный дагестанскими мастерами, а также книгу о Махачкале в знак уважения к успехам бойца.