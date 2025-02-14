Вестник Кавказа

Экс-чемпион UFC хочет принять участие в выборах президента Ирландии

Экс-чемпион UFC хочет принять участие в выборах президента Ирландии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конор Макгрегор объявил о своем желании поучаствовать в выборах главы государства у себя на родине. Они состоятся в Ирландии ближайшей осенью.

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии. Об этом он сам заявил на своих страницах в соцсетях, подчеркнув, что собирается побороться за этот пост на ближайших выборах главы государства.

Свое сообщение ирландец сопроводил фотографией в бейсболке, на которой написаны следующие слова: "Make Ireland great again (Сделаем Ирландию снова великой - прим. ред)".

По словам спортсмена, если ему удастся одержать победу, то он вынесет на референдум пакт о миграции в ЕС.

"Кто еще выступит против правительства и выступит против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они попытаются выдвинуть, не окажет им сопротивления. Я сделаю это"

– Конор Макгрегор

Напомним, Макрегор в свое время завоевал чемпионский пояс UFC в двух весовых категориях. Свой последний на данный момент поединок в промоушене он провел летом 2021 года. Выборы главы государства в Ирландии запланированы на ноябрь текущего года.

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