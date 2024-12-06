В Абхазии считают союз с Россией приоритетом внешней политики

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России. В нем Гунба выразил надежду на укрепление партнерства с Россией.
"Укрепление прочных союзнических отношений с Россией является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии"
– Бадра Гунба
В Сухуме высоко оценивают усилия России по поддержанию безопасности в регионе. Власти Абхазии также благодарны Москве за всестороннюю помощь.
В Абхазии рассчитывают, что сотрудничество с Россией будут иметь положительную динамику развития.
Гунба также пожелал российскому лидеру и народу "мира, благополучия и процветания".
Напомним, что в Абхазии осенью произошла смена власти на фоне протестов оппозиции, которая восстала против проекта об инвестсоглашении с Россией. Аслан Бжания покинул пост президента республики.