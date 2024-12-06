Вестник Кавказа

В Абхазии считают союз с Россией приоритетом внешней политики

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бадра Гунба направил Владимиру Путину поздравление, приуроченное ко Дню Конституции России. Власти республики рассматривают партнерство с Россией в качестве приоритета внешней политики.

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России. В нем Гунба выразил надежду на укрепление партнерства с Россией. 

"Укрепление прочных союзнических отношений с Россией является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии"

– Бадра Гунба 

В Сухуме высоко оценивают усилия России по поддержанию безопасности в регионе. Власти Абхазии также благодарны Москве за всестороннюю помощь. 

В Абхазии рассчитывают, что сотрудничество с Россией будут иметь положительную динамику развития. 

Гунба также пожелал российскому лидеру и народу "мира, благополучия и процветания". 

Напомним, что в Абхазии осенью произошла смена власти на фоне протестов оппозиции, которая восстала против проекта об инвестсоглашении с Россией. Аслан Бжания покинул пост президента республики.

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