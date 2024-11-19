Турция устала от лжи США

В Турции сыты по горло ложью американской администрации, пишет турецкая газета Hürriyet на фоне визита в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена, который опять будет защищать их присутствие в Сирии и кормить обещаниями.

Уже завтра в Турцию с визитом прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, который чуть больше чем через месяц покинет свой пост – он снова будет "кормить" турецкие власти обещаниями, чтобы защитить присутствие США в Сирии, но в Турции уже "по горло сыты" ложью Вашингтона, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.

"Госсекретарь администрации, которая проиграла выборы. Блинкен уйдет через 39 дней. Стоят ли чего-нибудь его обещания от имени США? До сих пор США нарушали свои обещания по Сирии. Теперь он приедет, чтобы защитить их присутствие в Сирии и спасти РПК, но превосходство в этой области теперь не за США, а за нами. Мы сыты по горло ложью США"

- Hürriyet

Напомним, ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Турция намерена положить конец террористам Сил народной самообороны Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) на севере Сирии и предупредит об этом США. Вашингтону, так и не сдержавшему свое обещание обеспечить безопасность на границе Турции и Сирии на глубину 30-40 км, в очередной раз достаточно четко будет заявлено: "Либо вы разберетесь с этим, либо мы сами сделаем все необходимое", отметила глава анкарского бюро телеканала Диджле Джанова.