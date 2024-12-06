США пообещали не вмешиваться в дела новой Сирии

США, как и Франция, не намерены вмешиваться в события, происходящие в Сирии, хотя и обещают не допустить превращения страны в базу для террористов, заявил по итогам визита в Париж Дональд Трамп.

Сирийцам придется справляться самим без помощи Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

"В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый - в Сирии. Им придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы и Франция в этом не участвуем"

- Дональд Трамп

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен считает необходимым содействовать поставкам гуманитарной помощи в Сирию, а также не допустить превращения страны в плацдарм для террористов, заявил он накануне в телефонных разговорах с главами дипведомств Иордании, Катара и ОАЭ.

Блинкен в беседе с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном "подчеркнул необходимость содействия доставке гуманитарной помощи, а также предотвращения использования Сирии в качестве базы для террористов или для создания угроз ее соседям, а также о необходимости «обеспечения сохранности и уничтожения запасов химического оружия", говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

То же Блинкен повторил в телефонных разговорах с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Также госсекретарь подчеркнул, что все группы, входящие в вооруженную оппозицию в Сирии, "должны иметь возможность участвовать в значимом политическом процессе".

Подход Трампа к Сирии

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какой политики по Сирии будет придерживать администрация Дональда Трампа.

"Подход Трампа очень простой – он считает, что США должны уйти из Сирии и больше туда не возвращаться. Эту позицию он озвучивал еще в 2018 году, когда хотел вывести американские базы из Сирии. Тогда Трамп напоролся на очень серьезное сопротивление в Сенате США и был даже вынужден отказаться от этой идеи. Нынешнее заявление не стоит считать обещанием или обязательством, поскольку Дональд Трамп еще не вступил в должность президента – это лишь свидетельство, что он лично не хотел бы увязать в сирийских делах на втором сроке. Позиция его администрации будет зависеть от того, как к 20 января сложится ситуация внутри Сирии", - сообщил он.

"Тут стоит напомнить, что в 2018 году Дональд Трамп намеревался вывести американские войска из Сирии, поскольку позиции Башара Асада казались очень прочными при поддержке российского военного присутствия. Трамп просто не видел тогда для себя необходимости поддерживать сепаратистские движения в Сирии и держать там солдат. Сейчас ситуация резко изменилась. Асад отказался от власти, Израиль чрезвычайно активен и может иметь свои виды на Сирию. Я не исключаю, что Израиль будет претендовать на какую-то часть сирийской территории – а ведь администрация Трампа обязательно будет поддерживать Израиль. Тогда базовый подход к Сирии Трамп может реализовать таким образом, что американские интересы в республике будет обеспечивать Тель-Авив, а США лишь косвенно станут присутствовать в сирийском конфликте либо урегулировании – через поддержку Израиля", - обратил внимание Владимир Васильев.

Тем не менее, при Дональде Трампе США вряд ли откажутся от проекта создания Курдистана. "США еще при администрации Буша-младшего в середине 2000-х годов обнародовали план создания Курдистана. Им очень важно было сформировать новое государство, которое включило бы в себя части территорий Турции, Сирии, Ирака и Ирана, чтобы на Ближнем Востоке был постоянный очаг напряженности. Этот план вынашивали республиканцы, в то время как Демократическая администрация Обамы-Байдена ради той же цели и свержения Башара Асада создала запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Сегодня ИГИЛ нет, Асад лишен власти, и можно ожидать, что при Трампе США будут вновь изыскивать возможности создания Курдистана. Так что Трампа пока скорее озвучивает предвыборные заявления", - подчеркнул американист.

"После инаугурации Трамп может передумать выводить американские войска из Сирии именно из-за соблазна создать Курдистан как форму давления на Турцию, Иран и даже в какой-то степени на Азербайджан. Даже если сам он этого не захочет, на него могут надавить соратники по Республиканской партии. Напомню, что в 2018 году вопрос о Курдистане не рассматривался вовсе: из-за позитивности взаимоотношений США с Турцией он считался несвоевременным прожектом, не стоящим реализации. За истекшие шесть лет ситуация изменилась принципиально, США уже может быть серьезно интересно формирование Курдистана на Ближнем Востоке. В такой перекройке границ Ближнего и Среднего Востока вполне может быть заинтересован Израиль, что дополнительно усилит мотив Вашингтона сохранить военное присутствие в Сирии", - предупредил Владимир Васильев.