Вестник Кавказа

Госдума повысила штрафы за нарушения ПДД в России

Госдума повысила штрафы за нарушения ПДД в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 января следующего года повышаются штрафы за нарушения ПДД. Также изменится величина скидки за своевременную оплату штрафов.

Госдума одобрила законопроект об увеличении суммы штрафов за различные нарушения правил на дорогах. Новые санкции в отношении нарушителей вступят в силу с 1 января 2025 года. 

Возрастет сумма штрафов за лихачество: новые санкции за нарушение скоростного режима подразумевают штрафы от 750 до 7,5 тыс рублей вместо прежнего диапазона от 500 до 5 тыс руб. 

Значительно дороже теперь обойдется вождение в состояние опьянения и невыполнение требований о прохождении медицинского теста на алкоголь. Нарушители заплатят теперь от 30 до 45 тыс рублей. 

Выезд на встречку теперь будет "стоить" водителям в 7,5 тыс рублей, а при объезде препятствия – от 1,5 до 2,25 тыс рублей. 

Проезд на "красный" свет теперь будет караться штрафом в 1,5 тыс вместе 1 тыс рублей. 

Любители выиграть во времени за счет проезда по обочине теперь могут быть оштрафованы на 2,25 тыс рублей. 

Невнимание к указаниям дорожных знаков теперь будет стоить 750 рублей штрафа вместо 500.  

Также до 2,25 тыс рублей возрастут санкции за езду по выделенной для общественного транспорта полосе. 

Если нарушение ПДД повлекло аварию и легкие травмы потерпевшего, заплатить придется от 3,75 тыс до 7,5 тыс рублей. 

Также изменится размер скидки за оперативную оплату штрафу. Теперь она уменьшится до 25% вместо прежних 50%, но действовать будет дольше – 30 дней (вместо прежних 20).

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