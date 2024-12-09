Инсценировка 10 ДТП обернулась для дагестанцев арестом

Четверо дагестанцев арестованы за мошенничество. Подозреваемые инсценировали 10 ДТП и лишили страховых компаний крупной суммы денег.
Суд арестовал четверых дагестанцев за мошенничество в сфере страхования, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан.
Установлено, что в марте 2023 года мужчина вместе со своими знакомыми организовал преступную банду для хищения страховых выплат.
В ведомстве подчеркнули, что арестованные инсценировали 10 автоаварий. Общая сумма ущерба для страховых компаний составила свыше 3,3 млн рублей.