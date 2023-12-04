II Молодежный Форум славянских университетов стартовал в РГГУ

Сегодня в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) стартовал II Молодежный Форум славянских университетов. Площадка межвузовского молодежного сотрудничества на пространстве СНГ объединила студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из РГГУ, других ведущих вузов России и их коллег из славянских университетов.

На форуме обсуждают вопросы развития студенческого сотрудничества, научного взаимодействия молодых ученых, сохранения исторической памяти и традиционных ценностей. Участников встречи поприветствовал заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов.

Научный руководитель РГГУ, академик РАН, доктор исторических наук, профессор Ефим Пивовар рассказал «Вестнику Кавказа»:

Мы хотели показать молодым примеры достижения успеха в профессии, демонстрировали успехи наших выпускников. Это и их персональный их успех, и успех университета как кузницы кадров. Славянских институтов всего 4 и представители всех здесь присутствуют. Возможно, такой университет будет также создан в Туркменистане. А в целом у нас есть успешные выпускники и в Азербайджане, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Туркменистане, и в других странах СНГ.

Советник отдела подготовки и реализации проектов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Роман Максудов рассказал о сотрудничестве фонда с Азербайджаном:

Азербайджан — неизменный участник деятельности межгосударственных фондов. Бывший посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль-оглы остается председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. Проектов с Азербайджаном у нас большое количество. Это проект Лаборатории подготовки талантов, который реализуется Министерством молодежи и спорта Азербайджана при нашей финансовой поддержке. Мы неизменно сотрудничаем с Музеем ковра Азербайджана. В этом году получили заявку от Музея искусств Азербайджана. В рамках проекта «Культурные столицы СНГ» и культурной столицей 2025 года объявлен Лачин, где пройдут мероприятия, посвященные библиотечному делу, выступление Молодежного симфонического оркестра СНГ. В культурные столицы мы направляем книги, изданные на русском языке в российских издательствах, а также по возможности комплектуем фонды библиотек стран СНГ.

Говоря о праздновании 80-летия Победы, Роман Максудов заметил:

Летом в Минске пройдет международная школа историков – это проект, который реализуется совместно с институтом всеобщей истории РАН и институтом истории Национальной академии Беларуси. Институтом всеобщей истории планируется проведение научной конференции по тематике Великой Отечественной войны. Также у фонда проект, посвященный изданию сборника по истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, написанного учеными из стран СНГ. Их взгляды могут в чем-то не совпадать, поэтому такой сборник представляется весьма значимым проектом. Там будут представлены авторы и от Азербайджана, и от Армении, и от других стран Содружества.

Организатором II Молодежного Форума славянских университетов выступает РГГУ совместно с центрами евразийских исследований, открытыми в 2022 году на базе Белорусско-Российского университета, Кыргызско-Российского (Славянского) университета, Российско-Армянского университета и Российско-Таджикского Славянского университета и Научным советом по комплексным проблемам истории и культуры современной Евразии при Отделении историко-филологических наук РАН. Форум проводится при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.