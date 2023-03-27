Когда ЕАЭС и Индонезия заключат соглашение о свободной торговле?

ЕАЭС и Индонезия подпишут договор об установлении зоны свободной торговли в 2025 году. Соглашение укрепит отношения России и Индонезии в торговле.

Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш рассказал, когда ЕАЭС и Джакарта заключат соглашение об установлении зоны свободной торговли.

Он отметил, что данный документ находится на финальной стадии согласования и может быть подписан в 2025 году. Дипломат сказал, что уже состоялось 5 раундов переговоров.

Глава дипломатический миссии подчеркнул, что заключение договора о зоне свободной торговли укрепит торговые отношения между Россией и Индонезией.

Ранее российский посол в Индонезии Сергей Толченов сообщил, что работа над соглашением между Джакартой и ЕАЭС может быть завершена до конца года.