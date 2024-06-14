Вестник Кавказа

Какие перспективы открывает статус наблюдателя для Ирана в ЕАЭС?

Юханна Махбуб
Какие перспективы открывает статус наблюдателя для Ирана в ЕАЭС?
© Фото: irna
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан с каждым годом расширяет круг партнеров. Последний по времени шаг в этом направлении — предоставление Ирану статуса государства-наблюдателя. Расскажем, какие выгоды извлекут Тегеран и государства ЕАЭС из этого сотрудничества.

Как работает статус наблюдателя?

Статус наблюдателя - особая форма взаимодействия, позволяющая государству участвовать в работе одного или нескольких органов международной организации без полноценного членства. Статус наблюдателя при ЕАЭС позволяет участвовать в заседаниях, обсуждать важные вопросы и получать доступ к информации о принятых решениях. Это не только демонстрация открытости союза, но и возможность для Ирана наладить более конструктивный и доверительный диалог с его членами.

Преимущества для Ирана

  • Экономика. Иран нуждается в расширении своего присутствия на международных рынках. Наблюдательский статус при ЕАЭС открывает доступ к одному из крупнейших рынков, предоставляя возможности для увеличения товарооборота и инвестиций. Экономическая интеграция с ЕАЭС может стимулировать экспорт иранских товаров, что особенно важно в условиях ограничений, связанных с международными санкциями.
  • Транспорт и инфраструктура. Географическое положение Ирана делает его к транспортным хабом между Европой и Азией. Вступление в ЕАЭС как наблюдателя может привести к расширению транспортных коридоров, соединив рынки Центральной Азии и России с Ближним Востоком и Южным Кавказом. Это приведет к улучшению инфраструктурной связанности и уменьшению транспортных издержек.
  • Политика. Сотрудничество с ЕАЭС может укрепить дипломатические позиции Ирана, предоставив ему возможность участвовать в формировании региональной повестки. Это важный фактор в контексте напряженности в отношениях Ирана с западными странами.

Ирану необходимы как расширение торговли, так и конструктивное взаимодействие с мировой экономикой для развития национальной экономики. В современном мире это приоритет любого государства. Взаимодействие с другими участниками мировой экономики и постепенная адаптация к ее стандартам – одна из целей Ирана. Ранее Иран не смог участвовать в различных блоках и быть их официальным партнером, но ситуация меняется. Для нас это доброе предзнаменование

- иранский эксперт по вопросам России Эхсан Тагавайи.

Преимущества для ЕАЭС

Евразийский экономический союз делает доверительный жест в сторону Тегерана, но при этом преследует и свои интересы. Сотрудничество с Ираном позволит укрепить позиции по нескольким направлениям.

  • Расширение рынков. Иран с его почти 90-миллионным населением представляет собой огромный рынок сбыта для продукции стран ЕАЭС. Это создает возможности для увеличения экспорта, особенно в таких отраслях, как продовольствие, промышленная продукция и энергетика.
  • Энергетика. Иран обладает одними из крупнейших запасов нефти и газа в мире. Сотрудничество в энергетическом секторе может принести выгоды для стран ЕАЭС, увеличив доступ к иранским ресурсам и предоставив новые возможности для совместных энергетических проектов.
  • Укрепление геополитической позиции. Для ЕАЭС стратегически важно привлечение нового партнера с Ближнего Востока. Это не только укрепляет экономические позиции, но и создает предпосылки для более активного влияния на события в регионе.

Вызовы для ЕАЭС и Ирана

  1. Санкционное давление на Иран может затруднить полноценное сотрудничество.
  2. Необходимо учитывать различия в экономической политике и стандартах между Ираном и странами ЕАЭС, что требует детализации всех аспектов будущих соглашений.

Потенциал

В условиях глобальной нестабильности укрепление связей между странами Евразии и Ближнего Востока может способствовать стабильности и прогрессу в мире политики и экономики. Такой формат взаимодействия позволяет объективно оценить совместные выгоды и в будущем рассмотреть вопрос о полном членстве Ирана в ЕАЭС.

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